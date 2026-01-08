Aumento delle aggressioni sui mezzi pubblici, in particolare sugli autobus, solleva preoccupazioni sulla sicurezza di conducenti e passeggeri. Le telecamere installate non sembrano essere sufficienti a prevenire questi episodi, rendendo necessaria una riflessione sull’efficacia delle misure attuali. È evidente la richiesta di uno sforzo congiunto tra istituzioni e aziende per rafforzare le strategie di tutela e garantire un ambiente più sicuro a bordo.

Un’altra aggressione, l’ennesima, ai danni di un autobus e del suo conducente riaccende il dibattito sulla sicurezza a bordo dei mezzi. La scena, lo ricordiamo, si è consumata lunedì sera in piazza San Marco, dove un gruppo di giovani tra i 17 e i 20 anni ha preso di mira il bus fermo all’incrocio mandando in frantumi la paratia di protezione del posto guida. Un ultimo episodio di violenza che si aggiunge a una lunga serie registrata negli ultimi mesi e che riapre la questione sicurezza del trasporto pubblico. A inizio dicembre, proprio su questo tema, si era svolto un incontro in Prefettura con azienda, sindacati, forze dell’ordine e Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bus, aggressioni in aumento. Le telecamere non bastano più: "Serve uno sforzo congiunto"

Leggi anche: Interrogazioni al ministero, in Regione e in Comune: "Sforzo congiunto per tutelare le imprese locali"

Leggi anche: Aggressioni in corsia: "Aumento del 300%. Serve un tavolo urgente"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bus, aggressioni in aumento. Le telecamere non bastano più: Serve uno sforzo congiunto.

Bus, aggressioni in aumento. Le telecamere non bastano più: "Serve uno sforzo congiunto" - Autolinee Toscane: "Pronti a fare la nostra parte, si tratta di un servizio pubblico per la comunità: ora un protocollo sulla sicurezza". lanazione.it