Uno nessuno centomila con Enrico Lo Verso in scena al teatro di Mesagne

Domenica 19 aprile alle 18:00, il Teatro Comunale di Mesagne ospiterà il terzo appuntamento della rassegna “Essere Umani”. In scena ci sarà la rappresentazione dello spettacolo “Uno, nessuno, centomila” interpretato da Enrico Lo Verso. La pièce si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e l’ingresso sarà aperto al pubblico.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Il Teatro Comunale di Mesagne, ospiterà domenica 19 aprile alle ore 18:00, il terzo appuntamento della rassegna “Essere Umani”. Lo spettacolo “Uno Nessuno Centomila” basato sul celebre omonimo libro di Luigi Pirandello e interpretato dall’attore Enrico Lo Verso, con regia di Alessandra Pizzi. Lo spettacolo, in scena da dieci anni, riconosciuto come uno dei titoli più apprezzati del panorama nazionale, torna sul palco a Mesagne, con una promozione dedicata al pubblico. Fino al 2 aprile, tutti i palchi saranno disponibili al prezzo unico di 13 euro. Un’iniziativa pensata per rendere ancora più accessibile un appuntamento che continua a coinvolgere spettatori di ogni età e avvicinarsi a un titolo che ha saputo rinnovarsi nel tempo dimostrandone la sua attualità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Uno, nessuno, centomila" con Enrico Lo Verso in scena al teatro di Mesagne Articoli correlati Leggi anche: Fiuggi, in scena Enrico Lo Vero in "Uno, nessuno, centomila" Pirandello in scena a Salerno: al Teatro Augusteo arriva "Uno, nessuno e centomila"Appuntamento con il teatro d'autore a Salerno, dove va in scena "Uno, nessuno e centomila", adattamento dell'opera di Luigi Pirandello. Tutto quello che riguarda Uno nessuno centomila con Enrico Lo... Temi più discussi: Al Teatro Comunale Enrico Lo Verso in UNO NESSUNO CENTOMILA; Il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà martedì 19 maggio lo spettacolo Uno Nessuno Centomila, interpretato dall’attore Enrico Lo Verso, regia di Alessandra Pizzi; Brindisi, la Biblioteca del Vicolo ospita L’influenza degli influencer: un incontro per comprendere il potere della comunicazione contemporanea – Brindisi Libera; Enrico Lo Verso dà voce alla Divina Callas nel gran finale della stagione teatrale. A Carbonia lo spettacolo Uno Nessuno CentomilaLo spettacolo, in scena da dieci anni, riconosciuto come uno dei titoli più apprezzati del panorama nazionale, torna sul palco a ... sardegnareporter.it Il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà martedì 19 maggio lo spettacolo Uno Nessuno Centomila, interpretato dall’attore Enrico Lo Verso, regia di Alessandra PizziLo spettacolo, in scena da dieci anni, riconosciuto come uno dei titoli più apprezzati del panorama nazionale, torna sul palco a Carbonia, con una promozione dedicata al pubblico. Fino al 29 marzo, tu ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com "Ho appena depositato nuove norme sulla responsabilità civile dei magistrati": l'intervista ad Enrico Costa (di Liana Milella) - facebook.com facebook Enrico Costa Deputato al Parlamento, liberale, garantista con il "ma". x.com