Pirandello in scena a Salerno | al Teatro Augusteo arriva Uno nessuno e centomila

Appuntamento con il teatro d'autore a Salerno, dove va in scena "Uno, nessuno e centomila", adattamento dell'opera di Luigi Pirandello. Lo spettacolo si terrà presso il Teatro Augusteo domenica 1 febbraio, con sipario previsto alle ore 17.00. L'adattamento e la regia sono curati da Nicasio Anzelmo, che dirige un cast composto da Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon ed Enrico Ottaviano. Al centro della narrazione c'è la figura di Vitangelo Moscarda, protagonista dell'ultimo romanzo pirandelliano. L'opera ripercorre il percorso interiore del personaggio che, partendo da un atteggiamento timido e condizionato dal giudizio altrui, evolve verso una maggiore autonomia e determinazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

