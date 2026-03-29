Union Brescia pari a Vicenza tra episodi e occasioni | 1-1 al Menti

La partita tra Vicenza e Brescia si è conclusa con un pareggio 1-1 al stadio Menti. La gara è stata caratterizzata da vari episodi, soprattutto nel primo tempo, che hanno influenzato lo svolgimento dell'incontro. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni per portare a casa i tre punti, ma alla fine il risultato è rimasto invariato.

Finisce in parità la sfida del Menti tra Vicenza e Brescia, con l’1-1 maturato al termine di una gara scandita da diversi episodi, in particolare nel corso del primo tempo. Prima del fischio d’inizio, le Rondinelle hanno reso omaggio ai padroni di casa, già vincitori del girone A, con il pasillo de honor. In campo, la partita si apre su ritmi sostenuti: il Vicenza prova a rendersi pericoloso con Stückler, che calcia alto con il sinistro, mentre il Brescia risponde con Cisco, il cui destro viene deviato da Costa e termina sopra la traversa.Al 17’ si verifica una delle azioni più rilevanti della gara. Su un lancio lungo di Gagno, Stückler supera in velocità Sorensen e anticipa Gori, depositando il pallone in rete. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Union Brescia, pari a Vicenza tra episodi e occasioni: 1-1 al Menti Articoli correlati Volano Vicenza e Brescia, pari tra Inter U23 e Alcione. Ascoli secondo per una notte, crisi FoggiaEcco tutto quanto accaduto nel ricco programma di questo sabato, con ben 14 partite di tutti e tre i gironi. Vicenza-Union Brescia (domenica 29 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiÈ ormai una passerella da qui alla fine della stagione per il Vicenza di Gallo, impegnato in casa contro l’Union Brescia di Corini secondo in... Union Brescia v Vicenza | TIFO cronaca, Serie C 23.11.2025 Contenuti utili per approfondire Union Brescia Temi più discussi: UNION BRESCIA-OSPITALETTO FRANCIACORTA: LE FORMAZIONI UFFICIALI; Union Brescia, pari amaro a Vercelli (0-0). E il Vicenza scappa; Derby senza reti al Rigamonti. L’Union Brescia ci prova, ma l’Ospitaletto tiene; L’Union Brescia pensa al futuro: arriva Collauto per il settore giovanile. Union Brescia, buon pari a Vicenza: 1-1 al Menti. crespi-gol, Gori para un rigoreDavanti a 12 mila spettatori, in uno stadio Menti gremito e festante, Brescia e Vicenza si dividono la posta con un pareggio per 1-1. Un risultato che, al termi ... elivebrescia.tv Top & Flop di LR Vicenza-Union BresciaUn gol e un punto a testa per LR Vicenza e Union Brescia: 1-1 il finale del big match del Girone A. È accaduto tutto, praticamente, nella prima frazione. Al minuto 17 rete annullata alla ... tuttoc.com Bresciaingol. . Vicenza-Union Brescia 1-1 al 45’ - facebook.com facebook