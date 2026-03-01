Volano Vicenza e Brescia pari tra Inter U23 e Alcione Ascoli secondo per una notte crisi Foggia

Nel weekend si sono disputate numerose partite di calcio, con Vicenza e Brescia che hanno mantenuto le posizioni di vertice nel girone A, mentre tra le squadre di categoria si segnala il pareggio tra Inter U23 e Alcione. L’Ascoli è rimasto secondo in classifica per una notte, mentre il Foggia ha attraversato un momento di crisi. Il sabato ha visto anche la vittoria del Renate.

Ecco tutto quanto accaduto nel ricco programma di questo sabato, con ben 14 partite di tutti e tre i gironi. Continua la corsa in vetta del Vicenza, che mantiene inalterato il maxi vantaggio (16 punti) sul secondo posto: a Zanica, campo dell'AlbinoLeffe, la capolista di Fabio Gallo rischia nel primo tempo sulla traversa di Parlati ma poi la spunta grazie al rigore (contatto tra Potop e Cuomo, con qualche protesta per la trattenuta apparsa reciproca) trasformato dal subentrato Morra. Battendo con merito il Lecco nello scontro diretto, il Brescia consolida il secondo posto: sblocca su sviluppo di angolo capitan Balestrero (secondo gol consecutivo) che firma anche l'assist per il raddoppio di Marras, poi il tris di Cazzadori – approfittando di un'uscita sbagliata di Furlan – con Marrone che accorcia quando ormai è troppo tardi.