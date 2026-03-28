Domenica 29 marzo 2026 alle 14:30 si svolgerà la partita tra Vicenza e Union Brescia, con le formazioni che sono state annunciate e le quote di mercato già pubblicate. La sfida si gioca allo stadio di Vicenza, con il team di casa che ha già avuto diverse partite in questa stagione. La squadra ospite, seconda in classifica, arriva con l’obiettivo di consolidare il proprio piazzamento.

È ormai una passerella da qui alla fine della stagione per il Vicenza di Gallo, impegnato in casa contro l’Union Brescia di Corini secondo in classifica. I berici se possibile hanno allungato sulla concorrenza e sono a +22 sui rivali in quella che è stata una cavalcata incontrastata fino alla fine della stagione. C’è tanto tempo adesso per programmare il prossimo campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Vicenza-Union Brescia (domenica 29 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

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