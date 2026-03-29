A partire da domenica 29 marzo 2026 e fino al 24 ottobre, l’aeroporto di Torino avvia la sua stagione estiva, presentando il più ampio calendario di voli mai registrato. La programmazione include numerose destinazioni in tutto il mondo, con un’ampia varietà di paesi e posti disponibili, offrendo ai passeggeri un’ampia scelta di collegamenti per l’estate.

Torino collegata con 24 Paesi. Sono 700mila i posti in vendita aggiuntivi sull’intero network Da domenica 29 marzo 2026 (al 24 ottobre) prende il via la stagione estiva dell’Aeroporto di Torino, che si distingue come la più ampia di sempre: un’offerta di voli senza precedenti per varietà di destinazioni, paesi raggiunti e posti disponibili. I viaggiatori, quindi, potranno contare su una rete internazionale mai così estesa. L’offerta estiva raggiunge numeri record: ben 53 le destinazioni (+6% rispetto all’estate 2025) che compongono il network estivo, per un totale di 24 Paesi collegati (3 novità rispetto al 2025: Finlandia, Ungheria e Bulgaria), consolidando così la vocazione internazionale dell’aeroporto e offrendo nuove opportunità di business e turismo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Un’estate di viaggi aerei da Torino nel mondo: i voli e la mappa con le destinazioni

Articoli correlati

Leggi anche: Ben 105 destinazioni e 10 nuove rotte all'aeroporto di Palermo: ecco i voli per l'estate

Leggi anche: Falcone Borsellino, 105 destinazioni e 10 nuove rotte: ecco i voli per l'estate

Una selezione di notizie su Un'estate di viaggi aerei da Torino nel...

Temi più discussi: A Caselle decolla l’estate dei record: 53 destinazioni, 700 mila posti in più a bordo; Dove potremo andare in vacanza d'estate con questa situazione internazionale?; Iberia vola verso un’estate record con oltre 21 milioni di posti in vendita; Viaggiare sicuri volando lontani dai cieli di guerra. Ecco le mete per i ponti e l’estate.

Ryanair basa a Torino un terzo aeromobile dall'estate, 32 le rotteRyanair rafforza la sua presenza a Torino con un terzo aeromobile basato dall'estate. L'investimento complessivo della compagnia aerea è di 300 milioni di dollari. Sono 32 le rotte, incluse 2 nuove ... ansa.it

Torino in due giorni: arte, storia e caffè storiciCapoluogo piemontese capace di incantare il visitatore con i suoi monumenti, i prestigiosi musei e un passato reale che trova testimonianza nelle Residenze Sabaude, Torino è la destinazione ideale per ... esquire.com

Una donna di 27 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Torino. A vegliarla c'erano i due figli piccoli, di 5 e 7 anni. - facebook.com facebook

Deejay Ten 2026: 14.000 runner hanno invaso il centro di Torino con Linus x.com