Durante l’estate, l’aeroporto internazionale di Palermo offrirà 105 destinazioni, collegando 28 paesi diversi. Sono previste 25 rotte nazionali, 78 internazionali e due voli intercontinentali. Inoltre, sono state annunciate 10 nuove rotte che ampliano l’offerta di voli per la stagione estiva.

Il piano parte già dal 27 marzo e prevede anche l'arrivo di tre nuove compagnie. Traffico già cresciuto del 5,5% nei primi mesi dell'anno. L'ad Battisti: "L'obiettivo è superare nel 2026 la soglia dei 10 milioni di passeggeri" Sono 105 le destinazioni che collegheranno 28 Paesi con l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 25 rotte nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali. Trentasette le compagnie aeree che faranno viaggiare milioni di passeggeri dallo scalo palermitano; 10 le nuove destinazioni che esordiranno proprio in estate e 3 le nuove compagnie che toccheranno le piste dello scalo aereo palermitano gestito da Gesap: Jet2, Wizz Air e Km Malta Airlines. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Ben 105 destinazioni e 10 nuove rotte all'aeroporto di Palermo: ecco i voli per l'estate

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