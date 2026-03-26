Falcone Borsellino 105 destinazioni e 10 nuove rotte | ecco i voli per l' estate

Durante questa estate, l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo offrirà 105 destinazioni che collegano 28 paesi. Le rotte includono 25 voli nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali. Sono state annunciate anche 10 nuove rotte che aumentano le opzioni di viaggio per i passeggeri in questa stagione.

Il piano parte già dal 27 marzo e prevede anche l'arrivo di tre nuove compagnie. Traffico già cresciuto del 5,5% nei primi mesi dell'anno. L'ad Battisti: "L'obiettivo è superare nel 2026 la soglia dei 10 milioni di passeggeri" Sono 105 le destinazioni che collegheranno 28 paesi con l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 25 rotte nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali. Trentasette le compagnie aeree che faranno viaggiare milioni di passeggeri dallo scalo palermitano; 10 le nuove destinazioni che esordiranno proprio in estate e 3 le nuove compagnie che toccheranno le piste dello scalo aereo palermitano gestito da Gesap: Jet2, Wizz Air e Km Malta Airlines. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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