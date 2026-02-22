Pergolato crolla sui bimbi al parco morta piccola di 10 anni e 4 feriti in Brasile | Uccisa dall'incompetenza

Un pergolato crolla sui bambini al parco in Brasile, causando la morte di una bambina di 10 anni e il ferimento di altri quattro. La causa è stata identificata come la presenza di legno marcio alla base, che ha indebolito la struttura. I genitori denunciano l’incompetenza nella manutenzione dell’area pubblica, sottolineando come la scarsa cura abbia portato alla tragedia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente. La comunità si chiede come sia stato possibile ignorare i segnali di deterioramento.