Verdellino piange la perdita di Alessia, una bambina di appena nove anni. La sua storia aveva suscitato molta solidarietà, con oltre 70mila euro raccolti in poche settimane per le sue cure. La comunità si stringe intorno alla famiglia, addolorata per la scomparsa di una piccola guerriera che aveva toccato il cuore di molti.

Verdellino (Bergamo) – La sua storia aveva scatenato una grande ondata di solidarietà: erano stati raccolti più di 70mila euro in poche settimane per sostenerne le cure. Dopo un delicato intervento chirurgico e due cicli di chemioterapia, infatti, Alessia, la bimba di 9 anni che sognava di fare la calciatrice, aveva dovuto affrontare riabilitazione motoria, autotrapianto di midollo e radioterapia mirata. Venerdì Alessia è morta, portata via da un tumore contro cui combatteva da 10 mesi. La tragedia. A dare la terribile notizia sono stati la mamma Manuela Falzone, il papà Roberto Daminelli e la sorella Noa, che in queste ore hanno ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e affetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morta a nove anni, Verdellino piange la piccola Alessia: “Addio, piccola grande guerriera”

