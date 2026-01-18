Milan 18 gennaio 2009 | quando Kakà fu vicino all’addio Galliani | Nulla di firmato

Il 18 gennaio 2009, Ricardo Kakà si trovava vicino a lasciare il Milan per trasferirsi al Manchester City. In quella occasione, Adriano Galliani ha dichiarato che non c’era ancora nulla di firmato, chiarendo la situazione e sottolineando la volontà di mantenere il giocatore in rossonero. Questa vicenda rappresenta uno dei momenti chiave nella storia recente del club, evidenziando le delicate trattative di mercato e le incertezze che le accompagnano.

Il 18 gennaio del 2009 è una data che i tifosi rossoneri si ricordano bene: Ricardo Kakà, soprannominato 'Smoking Bianco', è ad un passo dal lasciare il Milan per trasferirsi al Manchester City. L'offerta fatta dal City all'epoca era di ben 119 milioni di euro, una cifra davvero enorme per l'epoca, basti pensare che Cristiano Ronaldo lascerà lo United in estate per ben 94 milioni. Lo storico amministratore delegato Adriano Galliani, all'epoca, aveva voluto rispondere così alle domande dei giornalisti: "Non c'è niente di firmato, noi non abbiamo firmato nulla né il giocatore, che è ancora del Milan.

Milan, parata di stelle a Dubai: Galliani in compagnia di Seedorf e Kakà

Durante il World Sports Summit a Dubai, alcune delle più grandi figure del Milan si sono incontrate, tra cui Adriano Galliani, Clarence Seedorf e Ricardo Kakà. L'evento ha visto la partecipazione di ex calciatori e protagonisti del club, offrendo un'occasione per condividere ricordi e riflettere sul passato. La foto di questa riunione testimonia l'importanza storica di queste personalità nel panorama calcistico internazionale.

