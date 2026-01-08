Pisa anni di chemioterapia senza tumore | maxi risarcimento da oltre 460mila euro a una 47enne

Una donna di 47 anni, sottoposta a lunghi anni di chemioterapia per una diagnosi sbagliata, riceve un risarcimento superiore a 460.000 euro dalla Corte d’Appello di Firenze. La decisione condanna l’Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup) per le cure inutili e l’errore diagnostico che hanno segnato il suo percorso di salute.

La Corte d'Appello di Firenze ha condannato l'Azienda ospedaliera universitaria pisana (Aoup) a risarcire con oltre 460mila euro una donna di 47 anni sottoposta per anni a cure antitumorali rivelatesi inutili perché basate su una diagnosi errata. La vicenda risale al 2006, quando alla paziente, in seguito ad accertamenti effettuati a Volterra, viene diagnosticato un tumore all'intestino. Una diagnosi che la spinge ad affrontare un lungo e pesante percorso terapeutico: dal gennaio 2007 al maggio 2011 la donna si sottopone a ripetuti cicli di chemioterapia, oltre a terapie con cortisone e steroidi.

