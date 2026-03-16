Truffe online del clan Mazzarella | fino a 400mila euro al giorno con il sistema del finto bancario

Una rete di truffe online, collegata al clan Mazzarella, ha permesso di accumulare fino a 400 mila euro in un solo giorno. Gli investigatori hanno scoperto che il sistema si basava su falsi siti bancari, gestiti da informatici affiliati alla stessa organizzazione criminale. La vicenda riguarda attività illecite di grande portata che coinvolgono numerosi soggetti e tecniche digitali avanzate.

Una rete di truffe online sofisticate, gestite da informatici legati al clan Mazzarella, avrebbe permesso alla camorra di incassare fino a 400mila euro in una sola giornata. È quanto emerge da una nuova inchiesta giudiziaria che punta i riflettori su un sistema criminale capace di evolversi nel digitale, trasformando la classica truffa del “finto bancario” in un vero e proprio business milionario. Secondo gli investigatori, in un’occasione i truffatori sarebbero riusciti persino a ottenere un bonifico da 60mila euro, convincendo la vittima di essere in contatto con operatori bancari ufficiali. Tra i principali indagati figurano esponenti di vertice del clan Mazzarella, tra cui Michele Mazzarella e la moglie Marianna Giuliano, oltre ad Alberto e Ciro Mazzarella. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Truffe online del clan Mazzarella: fino a 400mila euro al giorno con il sistema del finto bancario Articoli correlati Cyber-camorra, blitz contro il clan Mazzarella: 16 arresti per maxi truffe onlineUn sistema criminale sempre più tecnologico, capace di svuotare conti correnti attraverso internet e telefonate ingannevoli. Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa... Una raccolta di contenuti su Truffe online Temi più discussi: Camorra, truffe online per riempire le casse dei Casalesi, due arresti; Il clan dei casalesi gestiva le truffe online, i proventi andavano alle famiglie dei detenuti: due arresti, 24 indagati; I soldi delle truffe online al clan dei Casalesi; Camorra, truffe online per riempire casse clan Casalesi: due arresti. Truffe online con il metodo del phishing: 16 arresti a Napoli, nel mirino un gruppo legato al clan MazzarellaUn’organizzazione accusata di truffe informatiche su larga scala, ritenuta collegata al clan camorristico Clan Mazzarella, è stata colpita ... msn.com Napoli, cyber-camorra, 16 misure cautelari al clan Mazzarella per truffe informatiche e armiI carabinieri colpiscono il clan Mazzarella a Napoli, 16 persone in manette per truffe informatiche del tipo phishing, vishing, frodi online ... quotidianodelsud.it Alta Irpinia, truffe online: sei denunciati dai Carabinieri di Montella #altairpinia #Carabinieri #truffeonline #Montella - facebook.com facebook 15 marzo: Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori. Le truffe online sono sempre più diffuse. Sapere quali sono i tuoi diritti può aiutarti a reagire e proteggerti. Qui ti spieghiamo cosa fare x.com