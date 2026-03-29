Una pista ciclopedonale per la stazione di Orte

Da viterbotoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un progetto che prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale tra il centro di Orte e la stazione ferroviaria. L'intervento fa parte del programma Ginner, che mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona e a tutelare il patrimonio culturale locale. La cittadina ha una disponibilità di aree verdi ridotta e una mobilità che si basa principalmente su mezzi privati.

Una pista ciclopedonale tra il centro di Orte e la stazione. È uno dei “punti” del progetto Ginner, che punta a migliorare la mobilità sostenibile e a preservare il patrimonio culturale della cittadina, che ha una disponibilità limitata di aree verdi e una mobilità che si basa prevalentemente su veicoli privati a combustibili fossili. Per quanto riguarda la pista ciclopedonale, si sono già svolti due sopralluoghi tecnici sui terreni individuati per il tracciato, lungo l’area del fiume Tevere. “Un’iniziativa - la definisce il Biodistretto della via Amerina e delle Forre, coinvolto nel progetto - che punta a migliorare sicurezza, accessibilità e qualità degli spostamenti quotidiani, valorizzando al contempo il territorio del Tevere”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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© Viterbotoday.it - Una pista ciclopedonale per la stazione di Orte

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