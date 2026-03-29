È stato avviato un progetto che prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale tra il centro di Orte e la stazione ferroviaria. L'intervento fa parte del programma Ginner, che mira a migliorare la mobilità sostenibile nella zona e a tutelare il patrimonio culturale locale. La cittadina ha una disponibilità di aree verdi ridotta e una mobilità che si basa principalmente su mezzi privati.

Una pista ciclopedonale tra il centro di Orte e la stazione. È uno dei “punti” del progetto Ginner, che punta a migliorare la mobilità sostenibile e a preservare il patrimonio culturale della cittadina, che ha una disponibilità limitata di aree verdi e una mobilità che si basa prevalentemente su veicoli privati a combustibili fossili. Per quanto riguarda la pista ciclopedonale, si sono già svolti due sopralluoghi tecnici sui terreni individuati per il tracciato, lungo l’area del fiume Tevere. “Un’iniziativa - la definisce il Biodistretto della via Amerina e delle Forre, coinvolto nel progetto - che punta a migliorare sicurezza, accessibilità e qualità degli spostamenti quotidiani, valorizzando al contempo il territorio del Tevere”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Una pista ciclopedonale per la stazione di Orte

Articoli correlati

Leggi anche: Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte l’entrata della stazione di Orte

Leggi anche: Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte entrata stazione Orte

Exploring the Hidden Corners of Kuraby Bushlands (Bonnell 775 MX)

Tutti gli aggiornamenti su Una pista ciclopedonale per la stazione...

Argomenti discussi: A Orte prende forma la nuova pista ciclopedonale.

Vorrei una pista ciclabile per andare al parco: bimbo scrive al sindaco di Fiumicino, lui lo riceveUn bambino ha scritto al sindaco di Fiumicino per chiedere la realizzazione di una pista ciclabile tra i quartieri di Vignole e Parco Leonardo. Baccini lo ha ricevuto nella sala Giunta. Segui le ... fanpage.it

Vismara, ecco la pista ciclabile: Il quartiere la attendeva da anniIeri mattina l’inaugurazione. Diversi dubbi sullo sbocco in via Mondini, a Torraccia: è pericoloso ... msn.com