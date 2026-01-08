Gli Usa sequestrano una petroliera russa nell’Atlantico del nord

Gli Stati Uniti hanno annunciato il sequestro di una petroliera russa nell’Atlantico del Nord, in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia, la Sicurezza Interna e lo stesso Dipartimento della Difesa. Questa operazione si inserisce nel quadro delle misure adottate per monitorare e regolamentare le attività nel settore energetico e marittimo internazionale. La notizia è stata resa nota dal Comando Europeo degli Stati Uniti.

