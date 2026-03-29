Un cliente ha vinto 2 milioni di euro con un biglietto del Gratta&Vinci acquistato in una tabaccheria di viale Roma, a Rimini. Secondo quanto riferito, il tabaccaio ha spiegato che l’uomo pensava di aver vinto circa 10 mila euro, ma quando gli ha comunicato l’effettivo importo, è esploso di gioia. La vincita rappresenta una delle più alte registrate nella zona.

Il fortunato vincitore è un cliente abituale della tabaccheria, dopo un primo momento di comprensibile mancamento è subito andato a festeggiare La dea bendata si è fermata alla tabaccheria di viale Roma, a Rimini, dove un fortunato cliente ha acquistato un tagliando del Gratta&Vinci che gli ha fruttato ben 2 milioni di euro. La grattata milionaria è stata registrata nella giornata di sabato quando l'uomo, frequentatore abituale della rivendita, ha comperato un biglietto della serie “Miliardario”. “Ha iniziato a grattare - spiega il titolare della tabaccheria - e poi ha verificato la vincita col telefonino sull'App. In un primo... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Una grattata da 2 milioni di euro, il tabaccaio: "Pensava fossero 10mila, quando gli ho detto l'importo è saltato dalla gioia"

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