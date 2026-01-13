st moritz capolavori su ruote danzano sul lago ghiacciato

St. Moritz, nel cuore dell'Engadina, si presenta come un paesaggio suggestivo durante l'inverno. Il lago ghiacciato diventa palco di spettacoli silenziosi, dove i capolavori su ruote si muovono con eleganza. La scena, fatta di superfici riflettenti e luci soffuse, crea un’atmosfera raffinata e tranquilla, offrendo un’esperienza unica di quiete e bellezza naturale in un contesto incantato.

In Engadina l’inverno non arriva mai in silenzio. Scivola, riflette, luccica. È un ingresso lieve, quasi coreografico, fatto di superfici che si tendono e di luci che cambiano ritmo. E quando il lago ghiaccia davvero, quando diventa solido senza perdere trasparenza, allora si trasforma in un palcoscenico naturale. È lì che le automobili smettono di essere semplici oggetti meccanici per diventare gesti, segni, movimento puro. The I.C.E. tornerà il 30 e 31 gennaio 2026, scegliendo ancora una volta di sottrarsi alla retorica del calendario e di arrivare prima, quando l’attesa è intatta e l’inverno non ha ancora alzato la voce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

