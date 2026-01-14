Una borsa di studio in ricordo di Vittoria Maioli Sanese al via le candidature alla fondazione Karis

La Fondazione Karis di Rimini ha aperto le candidature per la Borsa di Studio Vittoria Maioli Sanese, istituita in memoria della nota psicologa nel secondo anniversario della sua scomparsa. Il bando mira a valorizzare il suo pensiero educativo e il contributo professionale, offrendo un’opportunità di riconoscimento e supporto a chi si distingue nel campo della psicologia e dell’educazione. Le candidature sono ora aperte per onorare il ricordo di Vittoria Maioli Sanese.

La Fondazione Karis di Rimini annuncia la pubblicazione del bando per la 'Borsa di Studio Vittoria Maioli Sanese', istituita in memoria della nota psicologa nel secondo anniversario della morte terrena, che ricorre il 16 gennaio, per onorarne il pensiero educativo e il significativo contributo.

