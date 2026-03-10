Walker si ritira dall'Inghilterra tre mesi prima dei Mondiali | non giocava una partita da un anno

Walker ha annunciato il ritiro dal calcio internazionale tre mesi prima dei Mondiali, dopo aver trascorso un anno senza scendere in campo con la nazionale. L’ex difensore non aveva più partecipato a partite ufficiali da tempo e la decisione arriva in un momento di cambiamenti per l’Inghilterra, che con l’arrivo di Tuchel ha modificato la propria rosa e le proprie scelte.

Walker non gioca in nazionale da un anno e ha annunciato il ritiro dal calcio internazionale prima dei Mondiali: era insostituibile per l'Inghilterra, ma con Tuchel tutto è cambiato.