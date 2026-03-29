Una donazione di circa 5.000 volumi è stata consegnata alla Biblioteca di Manfredonia, contribuendo ad arricchire il patrimonio culturale locale. La donazione rappresenta un passo rilevante nel settore degli studi archeologici e nella valorizzazione delle stele daunie. La libreria intende rafforzare i legami con la storia della regione e con uno dei patrimoni più significativi della Daunia.

Questa donazione è il risultato di un percorso di interlocuzione costruito con la professoressa Nava, con l’obiettivo di portare a Manfredonia non solo un patrimonio materiale, ma soprattutto un patrimonio di conoscenza. Nei giorni scorsi è pervenuta formalmente la proposta e stiamo ora avviando l’iter amministrativo per l’acquisizione del fondo e per la sua organizzazione all’interno della Biblioteca comunale. Le stele daunie, scoperte negli anni Sessanta, rappresentano oggi un unicum archeologico e costituiscono il nucleo più significativo del patrimonio del Museo Nazionale di Manfredonia. A renderle note nel mondo è stato proprio il lavoro congiunto di Silvio Ferri e Maria Luisa Nava, che ha dato forma a un corpus di studi oggi riconosciuto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un tesoro di 5 mila volumi in dono alla Biblioteca di Manfredonia

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