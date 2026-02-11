Riapre la biblioteca del carcere | cinquemila volumi a disposizione dei detenuti di Lanciano

La biblioteca del carcere di Lanciano riapre al pubblico. Dopo un anno dalla firma della convenzione con il Comune, che finanzia il progetto, i detenuti possono ora contare su cinquemila volumi a disposizione. La casa circondariale mostra finalmente il suo fiore all’occhiello, un esempio di buona pratica in Abruzzo. La riapertura è stata annunciata con una visita alla struttura, dove sono stati mostrati i libri e le aree dedicate alla lettura.

Riparte il servizio in convenzione con il Comune di Lanciano, che cofinanzia il progetto. La direttrice Moi: "Occasione di riscatto per i detenuti". L'assessore alle finanze Ranieri: "Da quest'anno contributo fisso in bilancio" La direttrice Daniela Moi, insieme alle operatrici dell'area trattamentale, Krizia Stella e Alessandra Di Labio, e agli agenti di polizia penitenziaria, hanno accolto questa mattina, 11 febbraio, il sindaco Filippo Paolini, il vicesindaco Danilo Ranieri e una delegazione di giornalisti, nei locali rimessi a nuovo in cui è stato allestito il servizio biblioteca con circa cinquemila volumi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nel carcere di Lanciano si è concluso il corso di formazione in impiantistica rivolto ai detenuti.

