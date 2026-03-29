Si è svolto il terzo incontro del forum Pug, organizzato dalla Consulta Ambiente e Territorio, dedicato al parco della Pertite e al parco agricolo di cintura. La riunione ha visto una partecipazione numerosa di rappresentanti delle associazioni di categoria interessate alle questioni relative alle aree protette e alle attività agricole nella zona circostante.

Grande partecipazione al terzo incontro del forum Pug organizzato dalla Consulta Ambiente e Territorio sul parco della Pertite e sul parco agricolo di cintura Grande partecipazione al terzo incontro del forum Pug organizzato dalla Consulta Ambiente e Territorio sul parco della Pertite e sul parco agricolo di cintura. Successivamente l'urbanista Marco Turati, per conto di Legambiente e del Comitato “Stop logistica a Roncaglia” ha illustrato l'osservazione al Pug per la pianificazione di un parco agricolo di cintura periurbana. Sala affollata anche dalla presenza di numerosi agricoltori e rappresentanti delle associazioni di... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - «Un tavolo di confronto con le associazioni di categoria per il parco agricolo di cintura»

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