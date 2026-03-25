Il Forum Pug terrà il suo terzo incontro venerdì 27 marzo alle 21 nella limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli in via Serafini. Il focus principale sarà su Pertite e il progetto di un parco agricolo di cintura. L’evento si inserisce nel ciclo di incontri dedicati all’elaborazione del Piano Urbanistico Generale, con partecipanti invitati a discutere delle aree di interesse e delle proposte in corso.

È in programma venerdì 27 marzo alle 21 alla limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli in via Serafini il terzo incontro del Forum Pug (Piano Urbanistico Generale). La serata concentrerà l’attenzione sull'osservazione che sottolinea la necessità di una pianificazione efficace, anche dal punto di vista normativo, che favorisca il conseguimento dell’obiettivo del Parco della Pertite, rendendo finalmente fruibile ai cittadini «questa preziosa area, sia sotto il profilo ecologico che sociale. Da troppo tempo i piacentini attendono il completamento della “cintura dei parchi urbani” e il PUG potrebbe essere l’occasione per uno scatto dell’amministrazione comunale». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Forum Pug, il 27 marzo terzo incontro: focus su Pertite e “parco agricolo” di cintura

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