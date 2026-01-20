Casartigiani Taranto interviene sulla raccolta differenziata | Serve immediatamente un tavolo di confronto con le associazioni

Casartigiani Taranto ha richiesto un confronto urgente con le associazioni per valutare l’attuale sistema di raccolta differenziata. L’associazione esprime dubbi e perplessità sulle recenti notizie riguardanti possibili cambiamenti nel servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Taranto, sottolineando l’importanza di un dialogo condiviso per individuare soluzioni efficaci e sostenibili.

Casartigiani Taranto esprime forti dubbi e profonde perplessità in merito alle notizie apparse nei giorni scorsi sulla stampa riguardanti l'eventuale introduzione di un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Taranto. Qualora tale soluzione fosse effettivamente in fase di attuazione, le associazioni di categoria dichiarano di non esserne a conoscenza, poiché il provvedimento non risulta essere stato preventivamente condiviso né con le imprese né con le rappresentanze del mondo produttivo, che sarebbero direttamente coinvolte dagli effetti del nuovo sistema.

