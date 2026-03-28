Chiara Ferragni ha regalato alla figlia di cinque anni una suite a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, caratterizzata da un design originale e costi elevati. La stanza, decorata con dettagli ispirati al mondo fantastico di Alice, è stata ideata per offrire un’esperienza unica e immersiva. La notizia ha suscitato attenzione sui social e tra i media, senza che siano stati forniti dettagli sul prezzo dell’allestimento.

Quale bambina non sogna di poter vivere, almeno per un giorno, nel magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ecco, Vittoria Lucia Ferragni, figlia di Chiara Ferragni e Fedez, a soli 5 anni ha vissuto questo sogno. Ebbene sì perché la piccola Vitto ha ricevuto un regalo pazzesco da sua mamma: la possibilità di dormire in una royal suite a tema Alice in Wonderland. A mostrare le immagini della stanza da sogno, che Chiara Ferragni ha affittato alla piccola di casa, è stata proprio l'influencer che, sulle sue storie Instagram, ha svelato dove ha dormito sua figlia la scorsa notte. E la stanza è davvero incredibile. Ma quanto costa... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Chiara Ferragni regala alla figlia Vittoria una suite (pazzesca) a tema Alice nel Paese delle Meraviglie: il costo esorbitante

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