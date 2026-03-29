Durante la Domenica delle Palme, un ramoscello viene portato in processione, simbolo di un rito tradizionale. Le immagini evocano il sangue dell’ulivo che scorre al sole, con rami spezzati che bagnano il fiume e la terra bruciata dall’arso seme. La poesia descrive un senso di quiete e di respirare il silenzio, legato a momenti di riflessione e di memoria.

Il sangue dell’ ulivo,scorre al sole come rami spezzati a bagnare il fiume,che porta verso il marelungo la terra bruciata dall’arso seme.Gocciolano gli alberi di limone,come cero odoroso piangentela paglia nell’aria orticante,sigilla la scorza del nespolo dal giallo colore, radiante allaluce, di un giorno profumato di vita celeste, come l’aria che mi libera la mente.per un attimo, poi tutto vedo sanguinare,questo momento del vietato morireasfissiati delle brutte notizie del telegiornale,dei giorni tutti uguali senza più distinguere,a che giorno siamo – alla fine del mese di marzo . ma l’anima non riesce a fiorire,questi mesi rubati senza capire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un ramoscello della domenica delle Sante Palme mi fa respirare il cuore che tace

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