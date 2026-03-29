Un posto al sole | Stefano Mori e Greta la verità nascosta che inquieta Ferri

Da uominiedonnenews.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Un posto al sole l’arrivo di Stefano Mori scuote Greta e manda Roberto Ferri in allarme. Una scena inattesa apre un nuovo fronte sentimentale e professionale che potrebbe avere conseguenze enormi. Il legame con Radio Marechiaro 87 rischia di cambiare tutto. Le prossime puntate di Un posto al sole sono pronte a cambiare diversi equilibri, perché il misterioso Stefano Mori sta per diventare uno dei nomi più discussi della soap di Rai 3. Dopo settimane di attesa e indizi disseminati con attenzione, il nuovo personaggio maschile si prepara finalmente a mostrare il suo vero peso nella storia. E il dettaglio che scuote subito il pubblico riguarda Greta, destinata a finire al centro di una situazione sempre più delicata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

un posto al sole stefano mori e greta la verit224 nascosta che inquieta ferri
© Uominiedonnenews.it - Un posto al sole: Stefano Mori e Greta la verità nascosta che inquieta Ferri

Articoli correlati

Un Posto al Sole, spoiler 18 marzo 2026: Ferri sconcertato da Greta, Ida e Diego ai ferri corti?Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, spoiler 10 marzo 2026: la richiesta di Greta spiazza Ferri, Alberto è tormentatoSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 10 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un posto al sole: Stefano Mori e Greta la verità nascosta che inquieta Ferri

Video Un posto al sole: Stefano Mori e Greta la verità nascosta che inquieta Ferri

Tutti gli aggiornamenti su Stefano Mori

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni: Cristina fa le bizze e Greta ha un segreto; Un posto al sole: Stefano Mori (Nicola Pecci) è l’amante di Greta! Ecco chi è; stefano-mori-nicola-pecci-un-posto-al-sole; Anticipazioni Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 marzo e dal 30 marzo al 3 aprile: Cristina fa le bizze, Greta nasconde un segreto.

stefano mori un posto al soleUn posto al sole: Stefano Mori (Nicola Pecci) è l’amante di Greta! Ecco chi èIn questo post possiamo finalmente chiarirvi tutti i particolari sul nuovo personaggio maschile di Un posto al sole, che vi avevamo annunciato già ... tvsoap.it

stefano mori un posto al soleUn posto al sole, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Nunzia colta da maloreIl segreto inconfessabile di Serena, il malore improvviso di Nunzia: le trame di Un posto al sole della settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026. dilei.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.