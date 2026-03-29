In Un posto al sole l’arrivo di Stefano Mori scuote Greta e manda Roberto Ferri in allarme. Una scena inattesa apre un nuovo fronte sentimentale e professionale che potrebbe avere conseguenze enormi. Il legame con Radio Marechiaro 87 rischia di cambiare tutto. Le prossime puntate di Un posto al sole sono pronte a cambiare diversi equilibri, perché il misterioso Stefano Mori sta per diventare uno dei nomi più discussi della soap di Rai 3. Dopo settimane di attesa e indizi disseminati con attenzione, il nuovo personaggio maschile si prepara finalmente a mostrare il suo vero peso nella storia. E il dettaglio che scuote subito il pubblico riguarda Greta, destinata a finire al centro di una situazione sempre più delicata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Un posto al sole: Stefano Mori e Greta la verità nascosta che inquieta Ferri

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