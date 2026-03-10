Un Posto al Sole spoiler 10 marzo 2026 | la richiesta di Greta spiazza Ferri Alberto è tormentato

Martedì 10 marzo 2026, gli spettatori di Un Posto al Sole vedranno Greta fare una richiesta che sorprenderà Ferri, mentre Alberto si troverà a vivere un momento di grande tormento. La puntata si concentra sulle reazioni dei personaggi di fronte a queste situazioni, creando un momento di suspense e attesa tra il pubblico. La scena si svolge nel contesto delle vicende quotidiane dei protagonisti del quartiere.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 10 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Ferri sarà felice che Greta sia stata dimessa dall'ospedale dopo l'incidente perché potrà tornare ad occuparsi della figlia. La donna però gli farà un'inaspettata richiesta che lo spiazzerà non poco. Alberto non riuscirà più a tenere a freno la forte attrazione che prova nei confronti di Anna. Palladini sa bene cosa prova il figlio per la ragazza ma tra loro scoppierà comunque la passione e questo lo tormenterà. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

