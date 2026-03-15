Un Posto al Sole anticipazioni 16 marzo | Manuela inizia a frequentare Maurizio

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Manuela inizia a frequentare Maurizio. La soap ambientata a Napoli continuerà a seguire le vicende dei personaggi principali, con nuovi sviluppi nelle relazioni e nelle trame quotidiane. I protagonisti si preparano a vivere momenti di tensione e sorpresa.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre La settimana di Un Posto al Sole ricomincia con Manuela sempre più vicina sia alla laurea che al matrimonio con Niko; mentre il fatidico giorno si avvicina, inizia a trascorrere del tempo con una persona molto speciale. Questo è quello che succederà nell' episodio di lunedì 16 marzo della soap più longeva della nostra tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Intanto, va avanti anche il difficile rapporto tra Roberto Ferri e Cristina, che continuano a scontrarsi. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa vedremo nella prossima puntata della soap all'ombra dl Vesuvio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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