Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Anche domani sera, in access prime time, su Rai Tre torna Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 26 marzo Manuela si ritroverà davanti a un inconveniente che, di colpo, complica tutto: sia il matrimonio con Niko che la discussione della tesi. Nel frattempo, le cose sembrano andare meglio tra Roberto e Cristina. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 26 marzo: un imprevisto mette a rischio il matrimonio di Manuela e Niko

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