Anna Ansalone | La letteratura che crea dialogo e crescita tra i giovani

Ringrazio l’autore Pierpaolo Perrotti per aver condiviso con noi una storia intensa, che racconta un amore attraversato da fragilità, conflitti interiori e profonde emozioni. Agonia è un racconto che invita a riflettere sulle relazioni, soprattutto tra i giovani, sui sentimenti complessi che le attraversano e sull’importanza dell’empatia, dell’ascolto e della comprensione reciproca. Un ringraziamento speciale anche a Teresa Curcio della Pro Loco Montoro per i saluti istituzionali e a Maria Rosaria Vietri, che ha moderato l’incontro con grande sensibilità e competenza. Attraverso la letteratura possiamo aprire spazi di dialogo e di crescita, affrontando temi delicati che riguardano il mondo emotivo delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Tre appuntamenti tra testi, note e narrazioni: il dialogo tra letteratura e musica si fa incontro apertoIl 7 febbraio alle ore 17, nel salone d’onore del Palazzo Olivieri a Pesaro, si è aperto il quarto capitolo del progetto *Conversazioni...

Dialogo tra generazioni: progetti che uniscono anziani e giovaniNel cuore della città di Macerata, in una scuola secondaria di secondo grado, un nuovo tipo di dialogo sta prendendo forma tra i giovani e gli...