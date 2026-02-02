Il libro come antidoto alla polarizzazione | Davide Falletta e la resistenza della struttura contro la dittatura dell’istante

In Italia, uno scrittore e saggista, Davide Falletta, propone di usare il libro come strumento contro la polarizzazione. In un momento in cui tutto sembra muoversi troppo in fretta e l’identità si riduce a un’istantanea, Falletta invita a riscoprire la profondità e la riflessione. La sua proposta mira a resistere alla dittatura dell’istante, valorizzando la lettura e la scrittura come mezzi per mantenere la complessità e la libertà di pensiero.

In un'epoca che scambia l'intensità per profondità e riduce l'identità a performance, l'editoria diretta propone un ritorno radicale alla complessità. Contro il "personal branding urlato", vince chi sa rallentare. Viviamo in un'epoca che ha tragicamente scambiato l'intensità per la profondità. L'attenzione collettiva viene spinta costantemente agli estremi, compressa in slogan di pochi secondi, polarizzata fino a trasformarsi in pura tifoseria digitale. Nel mezzo, in quella terra di nessuno che richiede tempo, continuità e argomentazione, resta il deserto. È in questo spazio che prospera il "personal branding urlato", mentre il merito silenzioso fatica a emergere.

