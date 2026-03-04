Ravenna capitale del mare al Comune un milione per realizzare il programma | Risultati attesi sono credibili

Il Comune di Ravenna ha stanziato un milione di euro per la realizzazione di un nuovo programma, dopo essere stata proclamata Capitale italiana del Mare. I risultati attesi sono considerati credibili e si attendono aggiornamenti sui progetti specifici. La città si prepara a presentare i primi sviluppi di questa iniziativa, suscitando interesse tra residenti e operatori locali.

C'è grande attesa per conoscere i dettagli del programma di Ravenna dopo la proclamazione di Capitale italiana del Mare. "La proposta progettuale del Comune di Ravenna si è distinta per la coerenza agli obiettivi del bando, per il programma di dettaglio che valorizza la candidatura, nonché per lo strumento di governance e gli indicatori di performance definiti, che rendono i risultati attesi estremamente credibili e gli indicatori economici compatibili con il successo del progetto nell'arco dell'anno di riferimento. Per questi motivi, in conformità alle finalità del bando ministeriale e ai relativi chiarimenti interpretativi, esaminate tutte le proposte pervenute, la Giuria, all'unanimità, ha designato la città di Ravenna quale Capitale del Mare 2026". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ancona, niente Capitale del Mare. Il titolo e un milione di euro vanno a RavennaLa città emiliano romagnola ha battuto tra le altre anche Brindisi, Gaeta, Policoro, Riccione, Santa Cesarea Terme e Taranto ROMA – Svanisce il sogno...

Una nuova sfida. Ravenna si candida a capitale del mare. In palio un milione di euroIl Comune di Ravenna ha presentato al ministero della Protezione civile e delle Politiche del mare il dossier per candidarsi a Capitale italiana del...

Tutto quello che riguarda Ravenna capitale.

Temi più discussi: Ravenna capitale italiana delle rinfuse: al centro del dibattito nazionale su materie prime e industria; Capitale italiana del Mare, c’è il derby Genova-Camogli; Capitale del mare 2026, attesa per la proclamazione. Gaeta ci crede; Riccione Capitale Italiana del Mare 2026: mercoledì a Roma la cerimonia di proclamazione.

Ravenna è la Capitale italiana del mare 2026, delusione a Genova e CamogliIl titolo assegnato dal ministro Musumeci durante la cerimonia a Roma. Tra le città finaliste c’erano anche Genova e Camogli ... ilsecoloxix.it

Ravenna sarà la Capitale del Mare 2026Al comune vincitore sarà assegnato un contributo di 1 milione di euro per finanziare le attività di promozione della cultura marittima. Ravenna è uno dei grandi porti italiani e uno dei principali pu ... tg24.sky.it

Sfuma anche il sogno di essere Capitale italiana del mare: vince Ravenna vince, niente da fare per La Spezia x.com

Sfuma il sogno per Cagliari. Sarà Ravenna la Capitale italiana del Mare 2026. La decisione è stata ufficializzata a Roma e assegna alla città romagnola anche il finanziamento da un milione di euro destinato allo sviluppo delle attività legate alla cultura maritti facebook