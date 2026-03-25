Mosconi e Dagasso provano a trascinare l' Italia agli Europei

In questi giorni, le squadre giovanili italiane stanno disputando partite decisive per la qualificazione agli Europei Under 19 e Under 21. Oltre alla nazionale di Gattuso impegnata nei playoff per i Mondiali, le selezioni giovanili sono coinvolte in incontri che determinano il loro percorso verso le competizioni continentali. Le gare si svolgono in diverse località e coinvolgono atleti di varie regioni.

I due giovani talenti valtellinesi sono stati convocati rispettivamente nelle categoria Under 19 e Under 21 per le partite di questi giorni Non soltanto l'Italia di Gattuso a caccia di un pass per i Mondiali di quest'estate: anche nelle categorie giovanili gli azzurri in questi giorni disputano gare importanti e decisive per la qualificazione ai campionati Europei Under 19 e Under 21. Tra loro anche due valtellinesi, come Mattia Mosconi e Matteo Dagasso. Con l'Under 21 del suo mentore Silvio Baldini, Matteo Dagasso, centrocampista di origini sondaline, passato nel mercato invernale dal Pescara al Venezia, con cui sta inseguendo la promozione in serie A, affronterà domani in casa la Macedonia del Nord e martedì in trasferta la Svezia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Mosconi e Dagasso provano a trascinare l'Italia agli Europei Articoli correlati Vela, Ferrari/Dubbini tornano in testa e provano la fuga agli Europei 470! Berta/Calabrò a ridosso del podioVa in archivio con un bilancio molto positivo in chiave azzurra la quarta giornata dei Campionati Europei Open 2026 del 470 misto, in corso di... Leggi anche: LIVE Italia-Islanda 7-9, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: gli azzurri provano a rimanere a contatto