Museo del Danno i rifiuti diventano arte nel bene confiscato alla camorra

Sabato 7 marzo 2026 alle 10,30 presso la Casa del Cinema di Castel Volturno, l’Associazione Domizia inaugura il “Museo del Danno”, una nuova installazione permanente dedicata alla sensibilizzazione sul problema dei rifiuti marini. Il bene confiscato alla camorra ospiterà questa iniziativa, che mira a trasformare i rifiuti in arte e a promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

L’iniziativa nasce nel territorio di Castel Volturno - Litorale Domitio, con l’obiettivo di accendere i riflettori sull’impatto devastante dei rifiuti marini sull’ecosistema e sulla comunità costiera, trasformando l’arte e la cultura in strumenti di consapevolezza e cambiamento. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale: studenti e docenti della New York University; il vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Emilio Borrelli; il regista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Romano Montesarchio; il pescatore impegnato in pratiche di sostenibilità ambientale, Domenico Schiano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Da bene confiscato a housing sociale: 2,2 milioni per rigenerare l’immobile tolto alla camorraApprovata la perizia di variante: sicurezza, nuovi allacci e spazi polifunzionali.

A Soccavo, dal malaffare all’inclusione sociale: la trasformazione di un bene confiscato alla camorraQuesta volta il progetto di AIMA presentato al Comune di Napoli è davvero specifico.

Una selezione di notizie su Museo del Danno

Temi più discussi: Louvre, si dimette la direttrice del museo. L'elenco di tutti i guai e gli errori capitati; Il circo delle nuvole; Bari, il Museo del Mare prende forma: sopralluogo del sindaco. Ecco come sarà; Parigi, Christophe Leribault è il nuovo direttore del Louvre.

Museo del Covo di Osimo, l’appalto è in panne: «Grave danno per tutto il territorio»Si dice preoccupato per lo stallo sulla procedura che attende da mesi l’appalto, e ricorda che di tempo se ne è perso fin troppo, colpa non solo della crisi politica innescata da giugno nella ... corriereadriatico.it

Inciampa al museo e squarcia un quadro del Moretto: chi risarcirà il danno da migliaia di euroUno strappo ben visibile nella parte bassa del quadro, un pregiato dipinto di Alessandro Bonvicino (detto il Moretto) che decorava l’ingresso di una delle sezioni del museo Santa Giulia a Brescia, ... fanpage.it

In una lettera 18 docenti della primaria del Pilastro danno la loro solidarietà al comitato Mubasta: «Contrari alla costruzione del museo in quella sede». Due insegnanti delle classi che aderirono al percorso partecipativo: «Non ci dissero che la struttura sarebb - facebook.com facebook