Nel triennio 2026-2028 il Polo del ’900 punta su IA e realtà aumentata

Nel triennio 2026-2028, il Polo del ’900 di Torino investirà su intelligenza artificiale e realtà aumentata per innovare le proprie attività. Dopo dieci anni di attività, l'istituzione si propone di integrare queste tecnologie per arricchire l’offerta culturale e rafforzare il proprio ruolo come centro di ricerca e innovazione nel panorama italiano.

Il Polo del '900 di Torino taglia il traguardo dei dieci anni e non lo fa solo per celebrare il passato, ma per blindare il proprio futuro. Con l'approvazione del nuovo statuto e il rinnovo trentennale della concessione dei palazzi San Celso e San Daniele, l'istituzione entra ufficialmente nella.

