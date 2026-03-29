Ultimissime Juve LIVE | Thuram a rischio senza Champions i bianconeri ci provano per Lewandowski

Nelle ultime ore, la squadra sta affrontando il rischio di perdere la qualificazione in Champions League senza ottenere risultati positivi. Nel frattempo, i dirigenti stanno valutando un possibile trasferimento per un attaccante di fama internazionale. La redazione segue in tempo reale gli aggiornamenti riguardanti le trattative e le decisioni prese in vista delle prossime partite.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 29 marzo 2026. Lewandowski Juventus, i bianconeri non mollano: pressing asfissiante sul polacco, ma non è l’unica opzione per l’attacco. Il punto. Ore 15.00 – Lewandowski Juventus, la dirigenza monitora il fuoriclasse polacco in uscita dal Barcellona sognando un incredibile colpo di mercato estivo Conceicao non brilla col Portogallo: 45 minuti in casa del Messico senza lampi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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