Monaco Juve 0-0 LIVE | ci provano i francesi con Vanderson bianconeri attenti
Questa sera a Monaco la Juventus pareggia 0-0 contro il Monaco. I francesi cercano di attaccare con Vanderson, ma la difesa dei bianconeri si chiude bene. La partita resta equilibrata, con pochi tiri in porta e tante azioni interrotte. La Juve si difende con ordine e prova a ripartire, senza riuscire a trovare il gol. La sfida si mantiene aperta in vista dei prossimi incontri di Champions League.
di Andrea Bargione Monaco Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’ottava giornata della League Phase di Champions League. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all’ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Monaco Juve 0-0: sintesi e moviola. 80? PUNIZIONE MONACO – Fallo di McKennie su Bamba al limite dell’area di rigore bianconera Posizione pericolosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
