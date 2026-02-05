Atalanta Juve 1-0 LIVE | ci provano i bianconeri!

Allo Stadio di Bergamo, l’Atalanta batte la Juventus 1-0 nei quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri ci provano fino alla fine, ma non riescono a superare la difesa nerazzurra. La partita è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine a decidere è stato un gol dei padroni di casa. La Juventus cerca di reagire negli ultimi minuti, ma l’Atalanta si difende bene e porta a casa la vittoria.

