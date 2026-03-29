Ultimissime Inter LIVE | Pronta la rivoluzione estiva In bilico il futuro di Barella e non solo…

In aggiornamenti recenti, si parla di una possibile trasformazione nella rosa della squadra durante la pausa estiva, con alcune trattative in corso per i giocatori chiave. Il futuro di uno dei centrocampisti principali resta incerto, mentre altre operazioni di mercato sono ancora in fase di definizione. Le notizie sono state diffuse attraverso aggiornamenti in tempo reale, offrendo un quadro delle mosse imminenti del club.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 29 MARZO. Mercato Inter, tutto pronto alla rivoluzione estiva: in bilico anche il futuro di Barella. Ecco i dettagli Mercato Inter, il club nerazzurro prepara la rivoluzione estiva: tra i possibili a salutare c’è anche Barella. I dettagli Mercato Inter, Marotta stila la lista dei desideri: da Tonali a Ederson, passando per Bernardo Silva e. 🔗 Leggi su Internews24.com

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