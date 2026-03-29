Calciomercato Inter Bastoni apre totalmente al Barcellona | dialoghi in corso tra le parti E i nerazzurri…

Sul fronte del calciomercato, si segnala che il difensore dell'Inter ha manifestato piena disponibilità a trasferirsi al Barcellona. Sono in corso discussioni tra le due parti per definire l'eventuale passaggio. L'interesse dei catalani si concentra sull'atleta, mentre i nerazzurri stanno valutando la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dai club coinvolti.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, importante aggiornamento fornito da Matteo Moretto: Alessandro Bastoni ha aperto totalmente al Barcellona. Il futuro di Alessandro Bastoni si tinge di tinte blaugrana, scuotendo le fondamenta della difesa dell’ Inter proprio nel momento cruciale della stagione. Mentre la squadra di Cristian Chivu difende i suoi 69 punti in classifica, le conferme arrivate dall’esperto di mercato Matteo Moretto aprono uno scenario inquietante per la proprietà Oaktree. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Bastoni apre al Barcellona: il difensore dell’Inter pronto a firmare per i catalani. Trattativa shock. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Bastoni apre totalmente al Barcellona: dialoghi in corso tra le parti. E i nerazzurri… Articoli correlati Calciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurriCalciomercato Inter, dalla Spagna insistono per Bastoni! Queste le richieste dei nerazzurri Vicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con... Mercato Inter, il Barcellona vuole Bastoni? I nerazzurri fissano un prezzo altissimo! I dettagli e le voci su Gerard Martindi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni e il club nerazzurro fissa un prezzo altissimo: ecco tutti i dettagli Il... Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Bastoni, il Barça fa sul serio. Dalla Spagna: È il prescelto, pronti 60 milioni per l'Inter; Marca è sicuro: Bastoni dice 'sì' al Barcellona, ma il costo del cartellino è il grande ostacolo; Romano: Barcellona serio e concreto su Bastoni e lui lo sa! E l’Inter fa sapere che…; ?? L'Inter si è decisa: pronti 40 milioni per Manu Koné. Barcellona su Bastoni. Dalla Spagna - Inter, Bastoni apre al BarcellonaIl club blaugrana prepara l'assalto dal difensore nerazzurro. msn.com MARCA – Bastoni apre al Barcellona, l’Inter fissa il prezzoL’interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni è ormai noto, ma restano dubbi sull’effettiva volontà del giocatore e sulle richieste economiche dell’Inter. A provare a fare chiarezza ci pensa la st ... passioneinter.com Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com