Ufficiale Tomori colpo di scena | c’è il comunicato

Nelle ultime ore è stato diffuso un comunicato ufficiale riguardante Fikayo Tomori, difensore del Milan. La comunicazione ha preso tutti di sorpresa, senza anticipazioni o indiscrezioni precedenti. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, e la situazione resta sotto osservazione. I tifosi e gli addetti ai lavori attendono ulteriori informazioni da parte della società.

Comunicato improvviso su Fikayo Tomori: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Milan, i dettagli. Il Milan ricarica le batterie in questa sosta per le Nazionali e si prepara ad affrontare l’ultima parte di campionato, dove proverà a contendere lo scudetto all’Inter e a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono attesi dalla super sfida contro il Napoli, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20,45 e valida per la trentunesima giornata. Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it Proprio in vista della gara contro gli azzurri, ci sono buonissime notizie per Max Allegri: Fikayo Tomori, infatti, lascia il ritiro della Nazionale inglese e rientra prima a Milanello dove potrà allenarsi con i compagni di squadra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Formazione ufficiale #Milan ▪︎ Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. #MilanTorino x.com