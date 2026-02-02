Ebosse Torino ufficiale il colpo di mercato | dettagli formula e comunicato del club

Il Torino ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Ebosse, il nuovo acquisto che punta a rinforzare la difesa. La società ha diffuso un comunicato, senza però entrare troppo nei dettagli, sulla formula e sui termini dell’accordo. I tifosi attendono di vederlo in campo, mentre si definiscono gli ultimi aspetti dell’operazione di mercato.

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo di Ebosse, il suo nuovo colpo di mercato.

Prati Torino è diventato ufficiale.

Il Torino ha depositato il contratto di Ebosse: Baroni ha il suo nuovo difensoreIl Torino ha inseguito a lungo diversi profili per la difesa, ma alla fine ha scelto Enzo Ebosse. Il difensore in questa stagione ha giocato per l'Hellas.

Calciomercato Torino, preso Ebosse: è UFFICIALEOra è ufficiale, Enzo Ebosse è un nuovo giocatore del Torino: arriva dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto

Ebosse al Torino! Il difensore, richiamato dall'Hellas, finirà la stagione in granata

DIRETTA Ultimo giorno di calciomercato: Ebosse al Torino, Rui Modesto andrà al Palermo