La Fiorentina ha annunciato ufficialmente il suo terzo acquisto per il mercato di gennaio 2026, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della rosa viola, confermando l’intento della società di competere al massimo livello. L’annuncio ufficiale fornisce dettagli sulla new entry e sugli obiettivi futuri del club.

2026-01-19 13:55:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: La Fiorentina chiude un altro importante colpo di mercato. La dirigenza vuole scongiurare a tutti i costi la zona retrocessione e nelle ultime giornate di mercato si è data da fare per consegnare a Paolo Vanoli dei rinforzi per risollevare la stagione. Dopo gli acquisti di Salomon e Brescianini, che hanno già inciso positivamente, e l’ufficialità di Paratici come ds, arriva unaltro importante colpo dalla Premier League. Calciomercato Fiorentina: il comunicato ufficiale su Harrison. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – terzo colpo di mercato, il comunicato ufficiale

CdS – Juventus, Ottolini è il nuovo direttore sportivo: il comunicato ufficiale

Il Corriere dello Sport comunica che Marco Ottolini è stato nominato nuovo direttore sportivo della Juventus. La scelta, ufficializzata recentemente, segna un nuovo passo nel percorso di rinnovamento della società. Ottolini assumerà il ruolo di responsabile delle strategie di mercato e della costruzione della rosa per le prossime stagioni. La società bianconera si prepara così a un nuovo capitolo, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il progetto sportivo.

Mercato Verona, adesso è ufficiale! Arthur Borghi è il nuovo portiere dei gialloblù. Il comunicato ufficiale

Il Verona ha ufficializzato l’ingaggio di Arthur Borghi come nuovo portiere. Con questo trasferimento, la squadra rafforza il reparto tra i pali nel mercato invernale, puntando su un giocatore giovane e promettente. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo, segnando un passo importante per il club nella fase attuale della stagione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Fiorentina, ecco Harrison: terzo colpo di mercato, il comunicato ufficiale - facebook.com facebook

#Fiorentina, ecco #Harrison: terzo colpo di mercato, il comunicato ufficiale x.com