Tutti pazzi per i Rolli Days | 70mila presenze e sold out per il ventennale Unesco

L'edizione primaverile dei Rolli Days 2026, dedicata al tema “condividere e proteggere” e al ventennale del sito Unesco, si è conclusa con più di 70.000 visitatori. La manifestazione si è svolta tra venerdì 27 e domenica 29 marzo, registrando il tutto esaurito e attirando un vasto pubblico. La presenza di visitatori ha confermato il forte interesse per questo evento culturale.

Sindaca Salis: "Evento che tiene in relazione lo straordinario patrimonio storico di Genova con la vita contemporanea della città" L’edizione primaverile dei Rolli Days 2026, dedicata al tema ‘condividere e proteggere’ e al ventennale del sito Unesco, si è chiusa con oltre 70mila presenze, confermando il forte richiamo della manifestazione che si è svolta tra venerdì 27 e domenica 29 marzo. A novembre le presenze si erano fermate a 59mila, in due giorni e mezzo. La provenienza dei visitatori ha presentato una rilevante apertura verso i flussi turistici extra-regionali con ben 92 province italiane rappresentate e un'importante presenza di pubblico estero. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tutti pazzi per i Rolli Days: 70mila presenze e sold out per il ventennale Unesco Articoli correlati Rolli Days di Primavera 2026: arriva l'edizione dedicata al ventennale del riconoscimento UnescoLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Con il... Rolli Days 2026: 20 anni UNESCO, palazzi apertiI Rolli Days di Primavera tornano dal 27 al 29 marzo 2026 per celebrare il ventesimo anniversario dell’iscrizione UNESCO delle Strade Nuove e del... Tutto quello che riguarda Rolli Days I Rolli Days di primavera chiudono con oltre 70mila presenzeL'edizione primaverile dei Rolli Days 2026 'Condividere è proteggere', dedicata al ventennale del sito Unesco, si è chiusa con oltre 70mila presenze. Significativa la partecipazione dei giovani visita ... ansa.it Genova, sold out per i Rolli Days: chiusura con oltre 70mila presenzeIl 60% dei visitatori sono nuovi utenti. La sindaca Salis: Investire sulla valorizzazione del patrimonio storico e artistico significa rafforzare l’identità ... ilsecoloxix.it