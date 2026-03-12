Rolli Days 2026 | 20 anni UNESCO palazzi aperti

I Rolli Days di Primavera si terranno dal 27 al 29 marzo 2026 e quest'anno celebrano il ventesimo anniversario dell’iscrizione delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Durante l’evento, molti palazzi storici saranno aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di visitarli e conoscere meglio questa parte significativa della città. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando appassionati di storia e architettura.

I Rolli Days di Primavera tornano dal 27 al 29 marzo 2026 per celebrare il ventesimo anniversario dell’iscrizione UNESCO delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli. L’iniziativa prevede aperture straordinarie in palazzi aristocratici tra Cinquecento e Settecento, con visite guidate in italiano, inglese, francese, spagnolo e dialetto genovese. Il tema scelto per questa edizione è Condividere è proteggere, un concetto che lega l’accessibilità del patrimonio alla sua tutela a lungo termine. La manifestazione rende omaggio alla professoressa Giovanna Rotondi Terminiello, ideatrice di Palazzi in Luce, recentemente scomparsa. La mappa interattiva delle aperture sarà disponibile online, permettendo ai visitatori di pianificare la visita secondo giorni e orari specifici per ogni luogo coinvolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

