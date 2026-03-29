L'arbitro designato per la partita tra Bosnia e Italia nei playoff mondiali sarà Turpin. La scelta ha riacceso ricordi sgraditi ai tifosi azzurri legati a precedenti incontri con l'arbitro. La partita rappresenta un momento decisivo per la nazionale italiana, che si prepara a affrontare questa sfida sotto la sua direzione.

Arbitro Bosnia Italia, è Turpin l’arbitro della finale dei play-off per i Mondiali. Il fischietto francese ha sempre quasi portato bene agli azzurri. Le ultime. La UEFA ha emesso il suo verdetto e, per i tifosi azzurri, ha il sapore amaro di un incubo che ritorna. Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la tesissima finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026 tra Bosnia e Italia, in programma martedì 31 marzo nella bolgia di Zenica. Una designazione che inevitabilmente fa tremare i polsi a tutto l’ambiente tricolore. Il fischietto transalpino, seppur esperto e stimato a livello internazionale, evoca infatti uno dei ricordi più dolorosi e drammatici della recente storia calcistica della Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arbitro Bosnia Italia, a dirigere la gara sarà Turpin: l’incubo della Macedonia ritorna nella testa dei tifosi azzurri. Ma c’è un dato positivo. I dettagli

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