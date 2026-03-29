Calcio playoff Mondiali | Turpin arbitrerà Italia-Bosnia

Il francese Clément Turpin sarà l’arbitro della partita di playoff dei Mondiali tra Italia e Bosnia Erzegovina, che si disputerà martedì nella città di Zenica. La designazione è stata annunciata nelle ultime ore e rappresenta l’assegnazione ufficiale dell’incarico per questa fase della qualificazione. La partita si svolgerà tra le due nazionali in un match decisivo per l’accesso alla fase finale del torneo mondiale.

Roma, 29 mar. (askanews) – Sarà il francese Clément Turpin a dirigere la finale dei playoff Mondiali tra Italia e Bosnia Erzegovina, in programma martedì prossimo a Zenica. L’UEFA ha annunciato la designazione dell’esperto arbitro, affiancato da una squadra quasi interamente francese: assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, Var Jérôme Brisard e assistente Var Willy Delajod. Quarto ufficiale sarà lo spagnolo José Maria Sanchez. Per Turpin si tratta del sesto incontro con l’Italia: nei precedenti cinque, il bilancio è di tre vittorie e due sconfitte azzurre. Il ricordo più significativo risale al 24 marzo 2022, quando l’arbitro francese diresse la semifinale playoff persa 1-0 contro la Macedonia del Nord a Palermo, costata agli Azzurri l’esclusione dal Mondiale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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