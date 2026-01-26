Napoli Armato | Sicurezza di cittadini e turisti priorità nell’agenda dell’amministrazione Manfredi

Napoli si conferma impegnata a garantire la sicurezza di cittadini e visitatori. L’amministrazione guidata dal sindaco Manfredi ha inserito la tutela delle persone tra le principali priorità, adottando strategie e misure volte a migliorare la qualità della vita e l’accoglienza nella città. Un impegno costante per creare un ambiente più sicuro e confortevole, nel rispetto delle esigenze di residenti e turisti.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La sicurezza di cittadini e turisti è una priorità nell’agenda dell’amministrazione Manfredi. Da quando ci siamo insediati abbiamo fatto campagne di sensibilizzazione, creato nuove figure preposte e emesso delibere in tema di sicurezza. Il risultato della campagna di sensibilizzazione dell’Assessorato, rivolta alle strutture extra alberghiere, è stato la regolarizzazione di 400 strutture in possesso dei requisiti per esercitare l’attività che si sono dotate di CIN. A questo si è aggiunto l’effetto regolarizzazione dovuta al Cusr. Si affianca poi il lavoro della Polizia Turistica, nuova figura di controllo, che ha portato alla chiusura di un numero ingente di strutture che non avevano i requisiti di abitabilità e sicurezza richiesti per legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Armato: “Sicurezza di cittadini e turisti priorità nell’agenda dell’amministrazione Manfredi” A Napoli per Natale e Capodanno un milione di turisti. Armato: Merito dei nostri eventiA Napoli, il Natale e il Capodanno attirano un milione di turisti, consolidando un trend turistico in forte crescita. Napoli boom, 20 milioni di turisti nel 2025. Manfredi: A Capodanno daremo un grande spettacoloNapoli si prepara a vivere un 2025 da record, con un afflusso turistico stimato di 20 milioni di visitatori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Docente minacciata da un alunno armato: Ho lasciato il lavoro; Movida a Napoli, verso una regola unica: in consiglio a febbraio; Napoli: monitoraggio rumore e campi elettromagnetici; Napoli, piazza Carità: accoltellato un senzatetto peruviano. Spari alla Sanità, Prefettura di Napoli rafforza i controlliUn rafforzamento delle misure di controllo nel Rione Sanità, teatro nella notte di uno scontro a fuoco con due giovani feriti a colpi di arma da fuoco, è stato disposto dal Prefetto di Napoli, Michele ... ansa.it Prefetto Napoli, faro sui controlli per valutare sicurezza nei localiFari puntati sul rispetto delle norme in materia di sicurezza nei locali dell'area metropolitana di Napoli. (ANSA) ... ansa.it L'assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, è stata ospite di Gianni Simioli a La Radiazza, su Radio Marte. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.